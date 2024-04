Ateliers surprises avec Frichti Concept au Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois, mercredi 22 mai 2024.

Ateliers surprises avec Frichti Concept au Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois Aisne

À vos agendas !

Les Mercredis 3, 10 avril et 22 mai à 16h, place aux ateliers surprises avec Frichti Concept au Centre culturel Camille Claudel.

Chers amis de la lecture et du spectacle, laissez-nous vous convier à un événement unique en son genre au cœur de la bibliothèque avec la compagnie Frichti Concept en résidence dans l’agglo dans le cadre du 100% EAC.

Préparez-vous à une expérience inédite où les livres s’animent et les mots prennent vie. Danse et lecture se mêlent dans un ballet envoûtant qui vous transportera dans un monde de rêve et d’imagination.

Petit goûter à partager pour clore ces belles journées.

Renseignements et réservations (pensez à réserver vos visites de groupe)

• Par téléphone au 03 23 82 07 84

• Par mail à centreculturel-claudel@carct.fr

• Au Centre culturel Camille Claudel 1 rue de la Croix Poiret à Fère-en-Tardenois. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 16:00:00

fin : 2024-05-22

Rue de la Croix Poiret

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France centreculturel-claudel@carct.fr

L’événement Ateliers surprises avec Frichti Concept au Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne