Ateliers sur le racisme et les discriminations Lycée des métiers Marie Le Franc Lorient, jeudi 21 mars 2024.

Ateliers sur le racisme et les discriminations Atelier de sensibilisation sur le racisme et les discriminations raciales. Diffusion de vidéos de testings organisés par SOS Racisme sur les secteur de l’emploi, du logement et des loisirs. Jeudi 21 mars, 10h00 Lycée des métiers Marie Le Franc

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Lycée des métiers Marie Le Franc 128 Bd Léon Blum, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne