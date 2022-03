Ateliers sur l’astronomie à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers sur l’astronomie à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 11 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 11 mai 2022

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 11 mai 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

L’association l’Odyssée céleste, spécialisée dans les ateliers sur l’astronomie pour les enfants, proposent deux ateliers sur le système Terre-Lune-Soleil. Deux ateliers sur le thème du système Terre-Lune-Soleil seront proposés aux enfants dès 8 ans. Quels sont leurs mouvements ? Comment sont-ils apparus ? Pourquoi voit-on toujours la même face de notre satellite ? Découvertes des caractéristiques, des mouvements de notre planète, de notre satellite naturel, du soleil. Rotation, révolution, inclinaison, éclipses solaires, lunaires, annulaires, phénomènes des marées …Autant de sujets qui seront abordés par un professionnel de l’Odyssée céleste. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

10 : Charles Michels (Paris) (413m) 30 : Bibliothèque Andrée Chédid (Paris) (73m)

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Atelier

Date complète :

2022-05-11T14:30:00+01:00_2022-05-11T16:00:00+01:00;2022-05-11T16:00:00+01:00_2022-05-11T17:30:00+01:00

