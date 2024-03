Ateliers sur la Parentalité numérique Parents et enfants Place de l’Église Le Tréport, mardi 26 mars 2024.

Ateliers sur la Parentalité numérique Parents et enfants Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Echange entre les parents et enfants autour de cette thématique.

Ateliers autour de la parentalité numérique et la sensibilisation à l’usage des écrans et du numérique (dangers de l’exposition aux écrans, règles de bonnes conduites, informations sur le contrôle parental et le système d’évaluation PEGI)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 17:30:00

fin : 2024-03-26 18:30:00

Place de l’Église Médiathèque du Tréport

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mediatheque@ville-le-treport.fr

