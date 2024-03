Ateliers sur la Parentalité numérique Place de l’Église Le Tréport, mardi 12 mars 2024.

Ateliers sur la Parentalité numérique Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Vendredi

3 ateliers autour de la parentalité numérique et la sensibilisation à l’usage des écrans et du numérique (dangers de l’exposition aux écrans, règles de bonnes conduites, informations sur le contrôle parental et le système d’évaluation PEGI)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-26

Place de l’Église Médiathèque du Tréport

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mediatheque@ville-le-treport.fr

