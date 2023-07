Portes ouvertes de l’Atelier de Brigitte Baudère : collages papiers peints de collection Ateliers sur Cour Aubusson, 21 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Les Ateliers sur Cour – Brigitte Baudère

Le temps d’une journée, l’artiste, d’origine normande, vous accueille au

sein de son espace de travail où le papier peint ancien est roi.

Patiemment chinés dans les demeures creusoises puis reconditionnés, ils

trouvent une deuxième vie sous les doigts experts de l’artiste. A

l’origine de chacune de ses œuvres : un motif, une forme, une couleur

qui lui inspire ses collages. Chacune de ses compositions est empreint

d’une grande délicatesse et sensibilité.

Entrée libre.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Ateliers sur Cour Rue Châteaufavier

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Ateliers sur Cour – Brigitte Baudère

Brigitte Baudère, a native of Normandy, welcomes you to her workspace

where antique wallpaper is king.

Patiently sourced from the homes of the Creuse region, then reconditioned

find a second life under the artist?s expert fingers. A

the origin of each of her works: a motif, a shape, a color

that inspires her collages. Each of her compositions is imbued

of great delicacy and sensitivity.

Free admission

Les Ateliers sur Cour – Brigitte Baudère

Por un día, la artista, originaria de Normandía, le da la bienvenida a su

donde el papel pintado antiguo es el rey.

Pacientemente encontrados en las casas de la región de Creuse, luego reacondicionados, encuentran una segunda vida bajo los dedos expertos de la artista

los dedos expertos de la artista. A

cada una de sus obras se inspira en un motivo, una forma o un color

que inspira sus collages. Cada una de sus composiciones está impregnada

de gran delicadeza y sensibilidad.

Entrada gratuita

Les Ateliers sur Cour – Brigitte Baudère

Die aus der Normandie stammende Künstlerin empfängt Sie einen Tag lang in ihrem Atelier

in ihrem Arbeitsraum sind alte Tapeten der Mittelpunkt.

Geduldig werden sie in den Häusern der Region Creusois aufgespürt und dann wieder aufgearbeitet

unter den erfahrenen Fingern des Künstlers ein zweites Leben. A

am Anfang jedes seiner Werke steht ein Motiv, eine Form oder eine Farbe

die ihn zu seinen Collagen inspiriert. Jede ihrer Kompositionen ist geprägt von

die Collage ist von einer großen Zartheit und Sensibilität geprägt.

Freier Eintritt

