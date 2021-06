Nice Musée national du sport Alpes-Maritimes, Nice Ateliers sportifs Musée national du sport Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Ateliers sportifs Musée national du sport, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice. Ateliers sportifs

Musée national du sport, le samedi 3 juillet à 16:30

Initiez-vous à des pratiques sportives encore méconnues telles que le Bubble Ball (16h30 à 18h) et le Raqball (18h30 à 20h30). Pour les sportifs de canapé, le Musée diffusera également dans son auditorium le 1/4 de finale de l’Euro programmé à 18h. Ateliers et initiation sportive Musée national du sport Boulevard des Jardiniers – Stade Allianz Riviera, Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T16:30:00 2021-07-03T20:30:00

