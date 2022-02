Ateliers « Sport et sciences » le Val Fleury,Centre culturel de Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Ateliers « Sport et sciences »

du dimanche 30 janvier au dimanche 13 février à le Val Fleury, Centre culturel de Gif sur Yvette

du dimanche 30 janvier au dimanche 13 février à le Val Fleury, Centre culturel de Gif sur Yvette

Les chercheurs du CIAMS (laboratoire de recherche de la Faculté des Sciences du Sports d’Orsay) et les médiateurs du COMPAS ( service de la faculté des Sciences d’Orsay) vous accueillent autour d’ateliers ludiques et instructifs : venez mesurer votre force musculaire et comment vous parvenez à la contrôler, testez vos réflexes, vos performances en saut… Et profitez en pour visiter l’exposition. Entrée libre (pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et pass vaccinal à partir de 16 ans.) [https://www.ville-gif.fr/8-9636/fiche/exposition-sports-et-science-321-partez.htm](https://www.ville-gif.fr/8-9636/fiche/exposition-sports-et-science-321-partez.htm) en accompagnement de l’exposition « Sports et sciences, 3, 2, 1, partez ! » le Val Fleury,Centre culturel de Gif sur Yvette 5, allée du Val Fleury 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T18:00:00

