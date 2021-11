Avranches Médiathèque d'Avranches Avranches, Manche [Ateliers] Spécial Noël Médiathèque d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

**14H :** – Peinture sur moulage de l’ours du sculpteur précédé d’une lecture Kamishibaï “L’ours et la lune” _À partir de 5 ans_ **15h30 :** Fabrication d’une guirlande avec des pompons, des pages de livres recylés, des paillettes… _Tout public à partir de 8 ans_

Sur réservation. Dans le respect des consignes sanitaires.

Deux ateliers spécial Noël à la médiathèque ! Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches Manche

