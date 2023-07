Cet évènement est passé Ateliers Som Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers Som Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles Paris, 10 juillet 2023, Paris. Du lundi 10 juillet 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation auprès de la Maison des Ensembles : 01.53.46.75.10 ou mdejeunes@ligueparis.org Ateliers d’expression libre pour tous.tes à travers le jeu et la danse. Gratuit – Ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans. Dates

et lieux : Lundi

10 juillet de 14h à 17h au Centre Victoire Tinayre, Paris Mardi

11 juillet de 14h à 17h au centre Ken Saro-Wiwa, Paris Mercredi 12 juillet de 14h à 17h au centre Paul Valeyre, Paris Jeudi

13 juillet de 14h à 17h au centre Maison des Ensembles, Paris Réservation auprès de la Maison des Ensembles : 01.53.46.75.10 Contact référent : Lola Vuarnesson – mdejeunes@ligueparis.org Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles 3-5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : mdejeunes@ligueparis.org

