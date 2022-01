Ateliers slam avec Clionne sur le thème de « l’Ephémère » Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers slam avec Clionne sur le thème de « l’Ephémère » Bibliothèque Gutenberg, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 10h00 à 12h30

Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Venez exprimer votre talent avec Clionne, slameuse et poète, autour du thème de « l’éphémère » dans un projet d’écriture. Clionne, slameuse et poète, vous propose d’exprimer votre talent par la voix du slam dans un atelier de 4 heures en deux parties, sur le thème de « l’éphémère », avec restitution publique de votre œuvre à l’issue cette programmation. Bibliothèque Gutenberg 8, rue de la montagne d’Aulas Paris 75015 Contact : 01 45 54 69 76 bibliotheque.gutenberg@paris.fr Atelier;Nature

Date complète :

2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T12:30:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T12:30:00+01:00

