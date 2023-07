Ateliers Signes avec bébé – Paris 18 Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers Signes avec bébé – Paris 18 Le Hasard Ludique Paris, 17 septembre 2023, Paris. Le dimanche 17 septembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl. Atelier VISIO: 25 € la connexion

Ateliers ludiques et bienveillants Signes avec Bébé 0-3 ans DES LA NAISSANCE! Inscription à la séance 2023-2023 www.compagniemaya.com Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com Apprendre à « signer » avec son bébé en joignant le geste à la parole. La communication gestuelle dont le bébé va s’emparer très tôt pour s’exprimer à son tour. A démarrer dès les premiers mois. Dimanche – Hasard Ludique 17 sept: 11h-12h Découverte 15 oct: 10h-11h Découverte 15 oct: 11h-12h Comptines gestuelles & tapis de contes 19 nov: 11h-12h Découverte 10 déc: 10h-11h Découverte 10 déc: 11h-12h Comptines signées & émotions 14 janv: 11h-12h Découverte 4 févr: 11h-12h Découverte 17 mars: 10h-11h Découverte 17 mars: 11h-12h Comptines signées & émotions 28 avril: 11h-12h Découverte 26 mai: 10h-11h Découverte 26 mai: 11h-12h Comptines gestuelles & tapis de contes 9 juin: 11h-12h Découverte Le Hasard Ludique 128 AV. DE SAINT-OUEN, 75018 75018 Paris Contact : https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://viviarto.com/organisateurs-ateliers-cours-artistiques/compagnie-maya/

compagnie maya signes avec bébé Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 AV. DE SAINT-OUEN, 75018 Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Hasard Ludique Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/