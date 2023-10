Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.

Ateliers en famille ludiques et bienveillants Signes avec Bébé (0-3 ans): Communication gestuelle & Éveil corporel, Parentalité positive Inscription à la séance 2023-2024 www.compagniemaya.com Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com DES Signes avec Bébé! ou Communication gestuelle & ÉVEIL CORPOREL Tout le monde le sait, les tout-petits doivent attendre plus ou moins deux ans avant de pouvoir parler. Dommage, car ils sentent et comprennent tout! Alors, comment communiquer? Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, un nouveau langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé. Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines gestuelles, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant. Papas et frères et sœurs bienvenus! Atelier bienveillant familial (Parents/Bébé 0-3 ans) Signes avec Bébé: UN AIR DE FAMILLE

26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON, 75010 Samedi 10h30-11h30 2 déc 27 janv 16 mars 1 er juin 15 juin >> L'Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l'issue de l'atelier. >> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, balades gestuelles… Inscriptions: 06 12 96 65 98 ou contact@compagniemaya.com Places limitées: 8 familles maximum. Papas et frères et sœurs bienvenus! Adresses, tarifs et réservations sur: https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ ou www.compagniemaya.com

