Ateliers Sevillnes et Castagnettes Ecole de danse Maurice Sabarot 8 avenue de Rochemaure Montélimar, dimanche 10 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-10 10:30

Fin : 2024-03-10 16:30

L’association El duende flamenco et sevillanes vous propose des ateliers de danses sevillanes et / ou des ateliers castagnettes.

Apprentissage progressif des danses sevillanes le matin avec Ana-Maria.

Apprentissage progressif de la maitrise des instruments de musique que sont les castagnettes l’aprés midi avec Natalia Del Palacio.

Rendez vous dimanche 10 mars à Ecole de danse à Montélimar.

Ecole de danse Maurice Sabarot 8 avenue de Rochemaure 26200 Montélimar Drôme