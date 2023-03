Empreintes de nos quotidiens Ateliers Séraphin, 1 avril 2023, Saint-Étienne.

Empreintes de nos quotidiens 1 et 2 avril Ateliers Séraphin

Empreintes de nos quotidiens

Visite d’atelier

L’atelier sera ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h.

Samedi 24 mars, de 10h à 12h :

Rencontre et discussion avec les artistes des ateliers Séraphin : Sandra Gargowitsch et Damien Cottin-Faveyrial

Worshop – Atelier créatif

Découvertes de deux techniques qui utilisent l’empreinte en céramique et dans le domaine de l’estampe. Ce sera l’occasion de jouer avec les objets du quotidien pour en faire une matière créative sur les volumes de grès, en répétant et déformant les empreintes et également sur estampe.

14h-16h samedi 24 mars 2023

sur inscription : 20 euros

Ateliers Séraphin 66, rue de la Montat Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 20 62 12 »}, {« type »: « link », « value »: « https://terre-reine.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/terre.reine/ »}]

