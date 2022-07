Ateliers sensoriel goûts et odeurs

Ateliers sensoriel goûts et odeurs, 27 juillet 2022, . Ateliers sensoriel goûts et odeurs



2022-07-27 – 2022-07-27 Atelier sensoriel goûts et odeurs

Découverte du jardin guidés par le goût et l’odorat, préparation d’un goûter (possibilité d’apporter aussi des boissons ou aliments à partager). A partir de 6 ans, à 14h. Prix libre à partir de 3 €/pers. Sur réservation.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Atelier sensoriel goûts et odeurs

Découverte du jardin guidés par le goût et l’odorat, préparation d’un goûter (possibilité d’apporter aussi des boissons ou aliments à partager). A partir de 6 ans, à 14h. Prix libre à partir de 3 €/pers. Sur réservation.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 Atelier sensoriel goûts et odeurs

Découverte du jardin guidés par le goût et l’odorat, préparation d’un goûter (possibilité d’apporter aussi des boissons ou aliments à partager). A partir de 6 ans, à 14h. Prix libre à partir de 3 €/pers. Sur réservation.

Ferme l’Odeur de la Pluie 06 61 57 25 13 dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville