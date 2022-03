Ateliers sensibilisation à la lutte contre les discriminations AFOCAL Pays de la Loire Angers Catégories d’évènement: Angers

Ateliers sensibilisation à la lutte contre les discriminations

du mardi 22 mars au jeudi 24 mars à AFOCAL Pays de la Loire

Les ateliers sont proposés sur inscription. (contact par email) 3-6 ans : sensibilisation aux différences 6-8 ans : sensibilisation aux discriminations et au racisme 8-12 ans : question du genre 12-14 ans : sensibilisation aux discriminations et bien vivre ensemble 14-17 ans : ciné-débat autour des stéréotypes

1 euro par enfant

AFOCAL Pays de la Loire 26, rue Brault 49100 Angers

2022-03-22T09:30:00 2022-03-22T11:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T16:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T11:30:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T16:00:00

