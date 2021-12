Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Ateliers seniors: Parcours d’orientation Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors : Parcours d’orientation —————————————– Venez découvrir l’environnement forestier de Bouconne. En équipe trouvez les balises et répondez aux questions sur la faune et la flore. Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires ——– De 16h à 17h **Détails sur le lieu**: Départ en bus parking Hall Comminges Départ en bus parking Hall Comminges Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

