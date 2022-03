Ateliers seniors : Les 5 sens en éveil Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Les 5 sens en éveil ——————- Dans le cadre des ateliers de prévention , le guichet atout seniors vous propose un cycle de 5 ateliers “Les 5 sens en éveil” les lundis 04/04, 11/04, 25/04, 02/05, et 09/05 de 14h à 16h. Au programme de cet atelier, une approche ludique et concrete des gestes et habitudes de vie qui permettent de préserver la vision, le toucher, l’équilibre, l’odorat et le goût ainsi que l’audition. Renseignements et inscriptions Guichet Atout Seniors – CCASS 05 61 15 22 26 Horaires ——– de 14h à 16h **Détails sur le lieu**: Salle d’activités du Guichet Atout Seniors 14 allée de Bréhat Salle d’activités du Guichet Atout Seniors 14 allée de Bréhat Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

