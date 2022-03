Ateliers seniors: Gym mémo Salle d’activité du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Gym Mémo ——– Dans le cadre des ateliers de prévention et du bien vieillir, le Guichet Atout Seniors vous propose un cycle de 7 ateliers "Gym Mémo" les lundis 16/05, 23/05, 30/05, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07 de 14h à 15h. La gymnastique cognitive permet de stimuler simultanément le cerveau, la mémoire et le corps afin d'entretenir les capacités motrices et les fonctions cognitives. Renseignements et inscriptions Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires ——– de 14h à 15h **Détails sur le lieu**: Salle d'activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

