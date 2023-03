Ateliers Seniors AASE, 27 mars 2023, Saint-Astier .

Ateliers Seniors

2023-03-27 – 2023-03-31

Ateliers sur réservation

• Relax&vous (lundi à 14h15 et 15h30, durée 1h, 4 € / séance), animé par Estelle : exercices de sophrologie et d’hypnose pour se ressourcer et améliorer son bien-être.

• Mémoire (mardi à 13h45 et 15h30, 4 € / séance), animé par Julie : jeux et exercices ludiques pour stimuler votre mémoire et vos fonctions cognitives.

• Partage&vous (jeudi de 14h15 à 16h15 (horaires variables selon l’activité), 4 € / séance), partage d’un moment convivial selon les propositions des participants : sorties, activités en extérieur, ateliers relooking, jeux, …

• Expression créative (vendredi de 14h à 15h30, 4 € / séance), animé par Julie : activités créatives à travers l’art thérapie (dessin, peinture, collage, sculpture, …).

• Connect&vous (mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30, 2 € / séance), atelier numérique animé par Julie.

Public : +55 ans

AASE 05 53 54 02 40

