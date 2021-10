Paris Centre Paris Anim' Reuilly île de France, Paris ATELIERS SENIOR Centre Paris Anim’ Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

ATELIERS SENIOR Centre Paris Anim’ Reuilly, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 18 novembre au 16 décembre 2021 :

jeudi de 10h30 à 12h30

gratuit

Ateliers “Cultiver votre retraite” – dans le 12eme Temps d’échange animés par des professionnels de l’association ADAL (A la découverte de l’âge libre) : 18 nov : De l’importance de prendre soin de son moral

25 nov : de l’importance de rester créatif et de se cultiver

2 déc : Cheminer positivement

9 déc : De l’importance de la détente et de l’écoute de soi

16 déc : De l’importance d’être en lien et d’échanger Pass sanitaire obligatoire / gratuit / Les jeudis de 10h30 à 12h30 / au CPA Bessie Smith Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

