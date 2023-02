Ateliers “Seconde vie d’une chaussette” et “Je fabrique ma moutarde bio maison aromatisée” à La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Marcilly-sur-Maulne

Ateliers “Seconde vie d’une chaussette” et “Je fabrique ma moutarde bio maison aromatisée” à La Grange du Viornay, 26 février 2023, Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne. Ateliers “Seconde vie d’une chaussette” et “Je fabrique ma moutarde bio maison aromatisée” à La Grange du Viornay Lieu-dit Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

2023-02-26 – 2023-02-26 Marcilly-sur-Maulne

Indre-et-Loire Marcilly-sur-Maulne Un dimanche après midi zéro déchet dans l’éco-lieu ” La Grange du Viornay” à Marcilly-sur-Maulne (37330). Dans la joie et la bonne humeur venez découvrir ou avancer sur le chemin du fait maison sain & sans déchets : – Atelier n°1 à 14h : redonner vie à une chaussette solitaire en la transformant en doudou (pourra aussi servir de cale-porte ou d’objet anti-stress) / adultes, enfants à partir de 6 ans accompagné d’un parent. – Atelier n°2 à 16h : apprendre à fabriquer une délicieuse moutarde maison bio / Ados, adultes Vous pouvez bien sur participer à l’un de ces ateliers ou aux deux. ZD Créations, partenaire de cette belle initiative, co-animera ces 2 ateliers, avec Eléonore et Rémi. Un dimanche après midi zéro déchet dans l’éco-lieu ” La Grange du Viornay” à Marcilly-sur-Maulne (37330). Dans la joie et la bonne humeur venez découvrir ou avancer sur le chemin du fait maison sain & sans déchets lagrangeduviornay@gmail.com +33 6 37 75 01 63 La Grange du Viornay

Marcilly-sur-Maulne

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Marcilly-sur-Maulne Autres Lieu Marcilly-sur-Maulne Adresse Lieu-dit Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire Ville Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne lieuville Marcilly-sur-Maulne Departement Indre-et-Loire

Ateliers “Seconde vie d’une chaussette” et “Je fabrique ma moutarde bio maison aromatisée” à La Grange du Viornay 2023-02-26 was last modified: by Ateliers “Seconde vie d’une chaussette” et “Je fabrique ma moutarde bio maison aromatisée” à La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne 26 février 2023 Indre-et-Loire Lieu-dit Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne, Indre-et-Loire

Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire