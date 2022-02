Ateliers, séances d’initiation au modelage à l’atelier de Yelipsa Virelade Virelade Catégories d’évènement: Gironde

Virelade

Ateliers, séances d’initiation au modelage à l’atelier de Yelipsa Virelade, 14 février 2022, Virelade. Ateliers, séances d’initiation au modelage à l’atelier de Yelipsa Atelier Yelipsa 3 Avenue du General de Gaulle Virelade

2022-02-14 – 2022-02-14 Atelier Yelipsa 3 Avenue du General de Gaulle

Virelade Gironde Virelade EUR 22 Durant les vacances de Février, Yelipsa vous propose plusieurs ateliers pour petits et grands ! Lundi 14-02 de 10h à 12h30 : Séance de tournage adultes débutants. Préparation des terres : apprentissage du pétrissage préparation des pesées des boules d’argile. Centrage au tour, ouverture de la boule de terre, montage premier cylindre, couper la terre pour décollage de la pièce.

Mardi 15-02 de 10h à 12h : Séance enfants, modelage a la plaque fabrication de bols rigolos. Application des couleurs en deuxième partie de la séance.

Mardi 15-02 de 15h à 17h30 : Séance modelage une technique pour les adultes. Créations des bols a café ou coupelles apéritives. Application des engobes en deuxième partie d’atelier.

Atelier Yelipsa 3 Avenue du General de Gaulle Virelade

