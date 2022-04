Ateliers: scribe en herbe Bayonne, 29 avril 2022, Bayonne.

Ateliers: scribe en herbe CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne

2022-04-29 – 2022-04-29 CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Lapurdum accueille pour 3 mois un beau registre d’archives sur parchemin, écrit en gascon. Grâce à lui, nous

découvrons comment on écrivait au Moyen Âge.

Plongez dans cet univers médiéval et apprenez à écrire et à décorer comme au Moyen Âge !

Durée : 1h.

Effectif limité. Inscription au 05 59 46 60 51 ou ciap@bayonne.fr.

RV: CIAP, 7 rue des gouverneurs.

+33 5 59 46 60 51

GAC

