Des ateliers pour s’initier à la programmation (au code) en s’amusant avec le logiciel “Scratch” Le logiciel Scratch est un outil développé par l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), qui permet aux enfants de réaliser leurs propres programmes informatiques, avec une prise en main rapide et ludique, sans se préoccuper de la syntaxe spécifique à un langage en particulier. Deux séances, complémentaires l’une de l’autre, auront lieu, de 10h à 12h30 :

– vendredi 29 avril Pour les 8-13 ans

Places limitées, sur inscription pour les deux séances à partir du 28 mars. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

