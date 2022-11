[Ateliers scolaires] Les Transformers Catégorie d’évènement: île de France

[Ateliers scolaires] Les Transformers, 19 novembre 2022, . Du samedi 07 janvier 2023 au samedi 04 mars 2023 :

samedi

de 14h30 à 16h00

Du samedi 19 novembre 2022 au samedi 17 décembre 2022 :

samedi

de 14h30 à 16h00

. payant 5 € par enfant Les parents sont les bienvenus pour accompagner gratuitement les enfants

Et si on transformait Paris sans fabriquer de nouveaux bâtiments mais plutôt en changeant ceux qui existent déjà ? Pourrait-on habiter dans un ancien parking ? Y travailler ? Planter des arbres sur les toits ? Ouvrir les casernes ? Ouvrir un restaurant dans une ancien entrepôt ? Créer une écoles dans une ancienne caserne ? Les enfants découvrent l’exposition à travers un conte. Ils suivent les aventures de Max et Nina, frère et soeur architectes, qui n’ont souvent pas la même vision. Alors que l’un souhaite faire table rase du passé, l’autre propose de s’appuyer sur l’existant. Les enfants assistent à leurs confrontations autour des projets et s’interrogent ainsi sur les meilleures façons de transformer la ville aujourd’hui en tenant compte des enjeux climatiques, du respect du patrimoine et des nouveaux usages contemporains. En atelier, les enfants deviennent à leur tour architectes. Ils ont à disposition différentes coupes de bâtiments pour lesquels un nouveau programme est nécessaire. Ils imaginent comment transformer l’existant, pour quel usage et par quel moyen en faire un bâtiment en phase avec les nouveaux enjeux climatiques. La durée d’une visite-atelier est de 1h30.

Pour les enfants de 6 à 13 ans Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/jeune-public/12596-les-transformers.html 0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/jeune-public/12596-les-transformers.html

© Salem Mostefaoui

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

[Ateliers scolaires] Les Transformers 2022-11-19 was last modified: by [Ateliers scolaires] Les Transformers 19 novembre 2022

Paris