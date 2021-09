Annot Annot Alpes-de-Haute-Provence, Annot Ateliers scolaires – Comprendre les caractéristiques architecturales de son village Zoom sur l’architecture industrielle Annot Annot Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Annot

Ateliers scolaires – Comprendre les caractéristiques architecturales de son village Zoom sur l’architecture industrielle Annot, 15 octobre 2021, Annot. Ateliers scolaires – Comprendre les caractéristiques architecturales de son village Zoom sur l’architecture industrielle

Annot, le vendredi 15 octobre à 09:00

Ateliers scolaires avec les élèves de l’école élémentaire d’Annot Comprendre les caractéristiques architecturales de son village Zoom sur l’architecture industrielle Par les musées de Secrets de Fabriques, la Médiathèque et le service Patrimoine de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Journées nationales de l’architecture Annot Annot Annot Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Annot Autres Lieu Annot Adresse Annot Ville Annot lieuville Annot Annot