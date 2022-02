Ateliers scientifiques MEDIALAB Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 10 avril à partir de 13h15 Médiathèque Empalot Inscription au 05 36 25 20 80 L’association Planète sciences Occitanie propose des ateliers autour des sciences : De 13h15 à 14h : activités variées De 8 à 12 ans De 14h30 à 16h30 : créer un groupe pour fabriquer des véhicules solaires qui seront présentés à la Cité de l’espace au mois de juin dans le cadre des Défis solaires. À partir de 10 ans Jauge limitée à 6 personnes – Respect des distanciations et port du masque obligatoire Samedi 10 avril à partir de 13h15 Médiathèque Empalot Inscription au 05 36 25 20 80 L’association Planète sciences Occitanie propose des ateliers autour des sciences : De 13h15 à 14h : activités var Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

