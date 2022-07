Ateliers scientifiques de l’été « Les Petits Débrouillards » Lançon-Provence, 30 juillet 2022, Lançon-Provence.

Ateliers scientifiques de l’été « Les Petits Débrouillards »

3 bd Victor Hugo Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

2022-07-30 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-27 11:30:00 11:30:00

Lançon-Provence

Bouches-du-Rhône

Lançon-Provence

Premier réseau national d‘éducation populaire à la science et par la science, l’association des Petits Débrouillards contribue à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde de demain.



Avec Les Petits Débrouillards, ce n’est pas sorcier, la science ! Pour découvrir les sciences et techniques de manière ludique et amusante.





Tout public à partir de 7 ans – Gratuit

Ateliers scientifiques Ateliers animés par « Les Petits Débrouillards » PACA,

+33 4 13 29 02 00

Lançon-Provence

