Ateliers savoir-faire populaires Ados/Adultes – Végétaux

Ateliers savoir-faire populaires Ados/Adultes – Végétaux, 19 juin 2022, . Ateliers savoir-faire populaires Ados/Adultes – Végétaux

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 17:00:00 EUR 30 30 Végétaux : techniques de vannerie sauvage et de vannerie spiralée (fabrication de petits objets). Déroulé de la journée :

10h-12h : découverte et appropriation d’une ou deux techniques en lien avec la matière.

12h-14h : auberge espagnole (chacun amène un plat de famille).

