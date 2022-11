Ateliers santé – Cosmétiques naturels Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR 30 Tous les jours nous appliquons différents produits sur notre peau, nos cheveux… mais de quoi sont-ils vraiment composés ? AU-delà de leur efficacité, quels sont les effets sur notre organisme ? Prendre soin de sa peau, c’est utiliser de bons produits, qu’ils soient cosmétiques ou alimentaires… Découvrez la simplicité de la cosmétique au naturel !

Vous pouvez venir avec votre enfant et lui permettre de découvrir les bienfaits de produits naturels, simples et efficaces ! Atelier de 2h : 30€

6 à 8 pers

+33 6 60 27 69 36

