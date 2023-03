Parcours entre Verre et Céramique, Ateliers et Nouvelle Boutique Ateliers Saint Florentais Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Parcours entre Verre et Céramique, Ateliers et Nouvelle Boutique Ateliers Saint Florentais, 1 avril 2023, Saumur. Parcours entre Verre et Céramique, Ateliers et Nouvelle Boutique 1 et 2 avril Ateliers Saint Florentais L’association « Les Ateliers Saint Florentais » a été créée par deux professionnels des Métiers d’Art, Pascale Brigand et Philippe Brissy. Son objectif est la valorisation et la promotion d’entreprises métiers d’art possédant un savoir-faire de tradition, grâce au développement d’une dynamique économique liée à l’organisation d’événements, de salons, de portes ouvertes d’ateliers, etc. Les Ateliers Saint Florentais ouvrent leurs ateliers au public.

Ils inaugureront à cette occasion leur Nouvelle Boutique proposant de nombreuses créations pour « Sublimer notre quotidien » :

vitraux, créations en céramique et verre, arts de la table, objets pour la décoration intérieure et extérieure. • Pascale STELLA BRIGAND – Peintre Créatrice Céramique/Verre

Créations lumineuses en verre, réalisations sur mesure et personnalisées peintes sur céramique, pour la décoration de l’habitat : fresques sur carrelage mural, lampes Pascale B., art héraldique, arts de la table, peinture sur verre pour vitraux, etc.

Présentation des techniques traditionnelles de peinture sur céramique : porcelaine et faïence, avec possibilité de s’inscrire à des ateliers qui auront lieu dans l’année.

Nous vous ferons également découvrir des techniques de vitrail Tiffany.

www.atelierpascaleb.fr • Philippe BRISSY – Maître Verrier Créateur et Restaurateur de Vitraux

L’atelier Théophile dirigé par Philippe Brissy depuis 1991 propose ses services pour la restauration et la création de vitraux. Ce maître verrier propose son savoir-faire pour la conception de vitraux dans tout édifice, religieux pour l’art sacré et civil pour la décoration intérieure.

Nous présentons dans notre salle d’exposition une panoplie de nos créations. Les techniques vont du vitrail traditionnel aux nouvelles techniques du thermoformage et du fusing. A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la création récente des vitraux de Tahar Ben Jelloun pour l’église du Thoureil sera expliquée par la présentation des panneaux d’essais.

L’atelier Théophile a été récompensé par « le Grand Prix Régional des Métiers d’Art » délivré par la Société d’Encouragement des Métiers d’Art en 2003.

www.atelier-theophile.com Ateliers Saint Florentais 54, rue Jean Ackerman Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 23 77 55 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 35 40 65 »}] [{« link »: « http://www.atelierpascaleb.fr »}, {« link »: « http://www.atelier-theophile.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitraux verre Pascale Brigand

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Ateliers Saint Florentais Adresse 54, rue Jean Ackerman Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Ateliers Saint Florentais Saumur

Ateliers Saint Florentais Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

Parcours entre Verre et Céramique, Ateliers et Nouvelle Boutique Ateliers Saint Florentais 2023-04-01 was last modified: by Parcours entre Verre et Céramique, Ateliers et Nouvelle Boutique Ateliers Saint Florentais Ateliers Saint Florentais 1 avril 2023 Ateliers Saint Florentais Saumur saumur

Saumur Maine-et-Loire