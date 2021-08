Nantes Salle municipale du Perray Loire-Atlantique, Nantes Ateliers S’affirmer (Parcours Bottière) Salle municipale du Perray Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers S’affirmer (Parcours Bottière) Salle municipale du Perray, 14 janvier 2022, Nantes. 2022-01-14

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non En fonction du quotient familial QF1 15 €, QF2 21 €, QF3 30 €, Plein Tarif 36 €. Inscription : www.associationepsylon.com/s-affirmer S’AFFIRMER Ateliers d’affirmation de soi Animés par Isabelle Constant (psychologue du travail) Les ateliers d’affirmation de soi ont pour objectif de vous aider à prendre votre juste place. Que ce soit dans votre environnement professionnel, familial, amical ou social, il est parfois difficile d’être véritablement vous-même, de vous respecter et vous faire respecter, tout en respectant les autres. Se connaître, repérer ses pensées, comportements et émotions est indispensable pour pouvoir prendre la parole dans un groupe ou encore exprimer ses idées et ses besoins. Tout en apprenant à gérer vos émotions, vous oserez de manière claire et directe demander, recevoir, refuser, affirmer ou accepter. Public : adultes, à partir de 17 ansPossibilité de participer à un ou plusieurs ateliers. Néanmoins, participer à l’ensemble des ateliers est conseillé. Dates du parcours Bottière : 16/10/2021 (14h-16h), 11/12/2021, 15/01/2022, 12/02/2022 Salle municipale du Perray 85 Rue du Perray Doulon – Bottière Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle municipale du Perray Adresse 85 Rue du Perray Ville Nantes lieuville Salle municipale du Perray Nantes