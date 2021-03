Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes, Lit-et-Mixe Ateliers Sab’Bidouilles Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Ateliers Sab'Bidouilles, 14 mars 2021-14 mars 2021, Lit-et-Mixe. 2021-03-14 – 2021-03-14 Boutique Mam'Zelle Joujou 87 Avenue du Marensin

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe Ateliers créatifs pour les enfants tous les dimanches chez Mam’Zelle Joujou.

Ce dimanche sera sur le thème : « Couper, coller, créer » au programme : techniques de collage artistique, création d’une composition et assemblage.

De 9 h 30 à 10 h 30 atelier pour les 3-6 ans (10 €); de 11 h à 13 h atelier pour les ados 11-15 ans (15 €); de 14 h à 15 h 30 atelier pour les 7-10 ans (12 €). De 16 h à 17 h 30 atelier libre pour les enfants 3-10 ans.

