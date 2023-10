Ateliers Repair du Club Léo Lagrange de Vienne Ateliers Repair du Club Léo Lagrange de Vienne Vienne, 21 octobre 2023, Vienne.

Répar’àVienne, le Repair Café de Vienne, et le Repair Vélo, vous accueillent au local du Club Léo Lagrange de Vienne (56 rue de Bourgogne), dans l’Impasse Sᵗ-Laurent, les premiers et troisièmes samedis du mois, entre 14h30 et 17h. Les bénévoles animateurs s’y font une joie de vous aider à tenter de réparer, dans la mesure de leurs moyens, les objets du quotidien que vous voudrez apporter, et vos vélos en tout genre.

Pourquoi jeter ? Si un objet ne fonctionne plus, ne vaudrait-il pas mieux essayer de le réparer, plutôt que de le remplacer sans se poser de questions ? La surconsommation, l’obsolescence programmée et le défaut de réparabilité sont extrêmement dommageables à notre environnement, nous nous étouffons nous-mêmes ! Prenons-nous en main et réparons et entretenons nos objets et nos vélos, autant que possible !

Ateliers Repair du Club Léo Lagrange de Vienne Impasse Saint-Laurent 56 rue de Bourgogne 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.clubleovienne.org/nouveau-reparavienne/ »}, {« link »: « https://www.clubleovienne.fr/12785-2/ »}, {« link »: « https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.524799&mlon=4.87262#map=19/45.52480/4.87262 »}]

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

