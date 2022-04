Ateliers rencontre et gravure avec Julia Chausson Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Une après-midi de rencontre avec Julia Chausson , présentation de ses œuvres et découverte de la gravure par l’autrice-illustratrice. De 13h30 à 15h : rencontre et atelier de création de livres d’artistes en gravure – atelier parents/enfants dès 4 ans

+33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3

De 15H30 à 17h : rencontre et atelier de gravure pour les enfants dès 6 ans Julia Chausson

