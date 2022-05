Ateliers Relax&vous, 23 mai 2022, .

Ateliers Relax&vous

2022-05-23 – 2022-05-23

Laissez-vous (em)porter par la dynamique d’un groupe ! Vous découvrirez des techniques de relaxation (cohérence cardiaque, relaxation progressive de Jacobson, hypnose…)

Les séances collectives de relaxation sont des moments de détente qui permettent de

se ressourcer en position debout ou assise et en fonction des aptitudes de chacun.

Public : seniors (55 ans et +). Inscription obligatoire.

RDV à l’AASE. Séance à 14h15 et à 15h30. Durée 1h

Tarif : 4 €.

Estelle 05 53 54 02 40

Laissez-vous (em)porter par la dynamique d’un groupe ! Vous découvrirez des techniques de relaxation (cohérence cardiaque, relaxation progressive de Jacobson, hypnose…)

Public : seniors (55 ans et +). Inscription obligatoire.

RDV à l’AASE. Séance à 14h15 et à 15h30. Durée 1h

Tarif : 4 €.

Laissez-vous (em)porter par la dynamique d’un groupe ! Vous découvrirez des techniques de relaxation (cohérence cardiaque, relaxation progressive de Jacobson, hypnose…)

Les séances collectives de relaxation sont des moments de détente qui permettent de

se ressourcer en position debout ou assise et en fonction des aptitudes de chacun.

Public : seniors (55 ans et +). Inscription obligatoire.

RDV à l’AASE. Séance à 14h15 et à 15h30. Durée 1h

Tarif : 4 €.

Estelle 05 53 54 02 40

dernière mise à jour : 2022-04-29 par