Sur proposition du conseil Municipal des jeunes, la municipalité propose des ateliers gratuits de fabrication de porte-clés et de mini sculptures à partir de déchets. Marina Jolivet et Mireille Mathieu Grassl animeront chacune des ateliers de 30 minutes environ (6 personnes par groupe, enfants à partir de 3-4 ans)

