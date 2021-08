Nantes Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique, Nantes Ateliers – Récits de vie (écriture ludique, art-thérapie) Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non En fonction du Quotient Familial Inscription : www.associationepsylon.com/recits-de-vie RÉCITS DE VIE Ateliers d’écriture ludique autobiographique / Art-thérapie Animés par Sylvie Ugarte (art-thérapeute) Un temps pour dire, partager, raconter, jouer avec vos mots, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. A la lumière du travail d’écrivains, nous partirons en quête de formes différentes, toujours inspirantes pour dire ces moments d’histoire de nos histoires. Aucun prérequis n’est nécessaire si ce n’est l’envie de se laisser porter par la magie des mots et du récit. Epsylon vous propose un atelier d’écriture autour de la mémoire et du souvenir. Souvenir des petites et des grandes choses, péripéties, premières fois. La mémoire des événements, des objets, des musique qui nous ont accompagnés, qui ont fait partie de nos vies. Public : Adultes, à partir de 17 ansInscription à l’année ou à l’atelier. Dates 2021/2022 : 4/10, 18/10, 15/11,29/11, 13/12, 3/01,17/01, 31/01, 21/02, 7/03, 21/03, 4/04, 25/04, 9/05, 23/05, 13/06 www.associationepsylon.com/recits-de-vie Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 Rue Emile Péhant Centre-ville Nantes

