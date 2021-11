Mortain-Bocage Médiathèque "Victor Gastebois" de Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage [Ateliers] Réalisation de décorations de Noël Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

du vendredi 12 novembre au samedi 13 novembre à Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage

* **Réalisation de décorations de Noël** **Pour les adultes :** Vendredi 12 novembre, 17h30-20h **Pour les enfants (à partir de 6 ans) :** Samedi 13 novembre, 10h-12h

Gratuit. Inscription obligatoire.

Avec Patrick Lamy. Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage Rue Géricault à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T17:30:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00

