Seine-Saint-Denis Jobdating // Rejoignez la maintenance à la RATP ! Ateliers RATP de Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, 16 novembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Jobdating // Rejoignez la maintenance à la RATP ! Jeudi 16 novembre, 09h00 Ateliers RATP de Saint-Ouen sur inscription Le Jobdating aura lieu entre 9h et 16h, avec des créneaux horaires (je les contacterais tous, comme pour les précédents) à l’atelier de maintenance des équipements électroniques (AME), au 117 avenue Michelet 93400 Saint Ouen. La journée sera organisée autour de plusieurs séquences :

Une visite d’atelier et rencontres avec des opérationnels

Un atelier de job dating, pour avoir un premier contact et passer un entretien de motivation (CV appréciés)

Un atelier pour accompagner le candidat vers l'espace de recrutement (RATP.fr recrutement)

Ateliers RATP de Saint-Ouen
117 Av. Michelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

