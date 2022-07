Ateliers RAS « Ete sans souci » Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Ateliers RAS « Ete sans souci »

Parking du téléphérique SAINT-LARY-SOULAN

2022-07-21 15:00:00 – 2022-07-21 19:00:00

SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan

Parking du Téléphérique. Gratuit Passons un bel été avec les bons réflexes santé.

5 animations de sensibilisation proposées :

Atelier tiques – atelier « Gites larvaires / Moustiques tigres / atelier « baignade en sécurité » / atelier « sucre » / atelier « exposition solaire ». +33 4 67 07 21 79 http://occitanie.ars.xn--sant-epa.fr/

