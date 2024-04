Ateliers P’tits Palefreniers La Haye-d’Ectot, jeudi 22 août 2024.

Ateliers P’tits Palefreniers La Haye-d’Ectot Manche

Edwige guide les enfants et adolescents à la découverte des poneys au cours d’un programme complet avant, pendant et après la balade, ils apprivoiseront l’animal et son mode de vie brossage, alimentation, préparation à la balade… les poneys n’auront plus de secret pour les participants !

Durée 3h De 4 à 18 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:00:00

fin : 2024-08-22

La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

