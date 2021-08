Ateliers proposés par l’Imprimerie Nationale Marché couvert, 18 septembre 2021, Villers-Cotterêts.

Ateliers proposés par l’Imprimerie Nationale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Marché couvert

L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale constitue un ensemble unique au monde qui résume l’histoire du livre imprimé, en expose les techniques artisanales et les maintient en activité. Il allie, en effet, à l’héritage exceptionnel de ses collections dont les plus anciennes remontent à François Ier – poinçons et caractères, vignettes, gravures sur bois et en taille-douce, fers à dorer, au total près de 700 000 pièces – l’éventail des métiers d’art qui composent l’histoire de l’imprimerie et de ses techniques. Création et réhabilitation de caractères, gravure de poinçons, fonte de caractères, composition latine et orientale, manuelle et mécanique, impression typographique, lithographie, taille-douce, tous ces métiers restent vivants à l’Imprimerie nationale et se conjuguent pour produire des œuvres dignes de la tradition d’excellence qui l’a illustrée depuis sa fondation (1640). [https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/](https://atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr/) Venez vous initiez à la composition et à l’impression typographique avec des artisans d’exeption!

Pass sanitaire obligatoire, gratuit

Venez vous initier à la composition et à l’impression typographique avec l’atelier du livre d’Art et de l’Estampe.

Marché couvert Impasse du marché, 02 600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Centre ville Aisne



