Ateliers Produits Naturels «Fait Maison» Boutique-Atelier Rose et Bergamote Aire-sur-la-Lys Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys

Pas-de-Calais

Ateliers Produits Naturels «Fait Maison» Boutique-Atelier Rose et Bergamote, 16 mars 2022, Aire-sur-la-Lys. Ateliers Produits Naturels «Fait Maison»

du mercredi 16 mars au dimanche 27 mars à Boutique-Atelier Rose et Bergamote

Vous aimez le fait maison, les produits qui font du bien à votre corps et à la planète ? Vous cherchez une activité ludique, intimiste et créative ? Voici notre programme Mars 2022 d’ateliers cosmétique, aromathérapie au cœur de notre boutique – atelier Rose & Bergamote à Aire-sur-la-Lys. Le programme des ateliers ce mois-ci : * **Crème nourrissante et hydratante visage – 10 Mars de 15h à 16h** – 29 €/personne. * **Baume anti-migraine – 16 Mars de 15h à 16h** – 29 €/personne. * **Gommage corps doux – 19 Mars de 10h30 à 11h30** – 23 €/personne (au lieu de 29 €). * **Parent/Enfant – Baume à lèvres et Savon – 19 Mars de 15h à 16h30** – 29 €/personne. * **Gel muscles et articulations – 24 Mars de 15h à 16h** – 29 €/personne. * **Savons solides Melt & Pour – 26 Mars de 10h30 à 11h30** – 29 €/personne. * **Lait corps nourrissant – 26 Mars de 15h à 16h** – 29 €/personne. Vous l’avez compris, il y en a pour tous Alors si ça vous dit, nous vous donnons rendez-vous à ces dates Seul(e) ou à plusieurs, venez partager un agréable moment dans votre réserve nature. Pour réserver, rien de plus facile : Sur notre site internet : [https://roseetbergamote.fr/nos-ateliers](https://roseetbergamote.fr/nos-ateliers) Directement en boutique : 15 Rue du Bourg, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS. A bientôt.

Tarif : de 18 à 29€

Apprenez à fabriquer un produit naturel parmi les thèmes: cosmétique, maquillage, bien-être, aromathérapie, enfant et produit d’entretien. Boutique-Atelier Rose et Bergamote 15 Rue du Bourg ,62120, Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T11:30:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:30:00;2022-03-24T15:00:00 2022-03-24T16:00:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T11:30:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais Autres Lieu Boutique-Atelier Rose et Bergamote Adresse 15 Rue du Bourg ,62120, Aire-sur-la-Lys Ville Aire-sur-la-Lys lieuville Boutique-Atelier Rose et Bergamote Aire-sur-la-Lys Departement Pas-de-Calais

Boutique-Atelier Rose et Bergamote Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-la-lys/

Ateliers Produits Naturels «Fait Maison» Boutique-Atelier Rose et Bergamote 2022-03-16 was last modified: by Ateliers Produits Naturels «Fait Maison» Boutique-Atelier Rose et Bergamote Boutique-Atelier Rose et Bergamote 16 mars 2022 Aire-sur-la-Lys Boutique-Atelier Rose et Bergamote Aire-sur-la-Lys

Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais