Ateliers prévention cancer du sein autopalpation

Drôme

Ateliers prévention cancer du sein autopalpation
le lundi 24 janvier à Espace Entreprises La Fabrique

le lundi 24 janvier à Espace Entreprises La Fabrique

Entrée libre Parce que la prévention du cancer du sein, c’est toute l’année, participez à nos ateliers de prévention avec l’association SeinFormerCancer ! 3 créneaux au choix, inscription gratuite mais obligatoire Espace Entreprises La Fabrique 1305 route de la Valloire 26140 ALBON Albon Drôme

2022-01-24T17:30:00 2022-01-24T18:15:00;2022-01-24T18:15:00 2022-01-24T19:00:00;2022-01-24T19:00:00 2022-01-24T19:45:00

