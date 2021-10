Bagnolet Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet, Seine-Saint-Denis Ateliers – Préservation de la biodiversité en ville Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Centre Social de la Fosse aux Fraises, le mercredi 13 octobre à 14:00

Comment préserver la biodiversité en ville ? Tout d’abord en apprenant à la connaitre! Après avoir discuter de la saisonnalité au jardin, place à la plantation de semis dans les jardinières! Nous fournissons gants et outils de jardinnage pour petits et grands!

Entrée libre

Comment préserver la biodiversité en ville ? Une série d’ateliers vous permettra de découvrir différents moyens d’y participer. Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

