Centre Social de la Fosse aux Fraises, le mercredi 6 octobre à 14:00

Pour découvrir de manière ludique et active les insectes pollinisateurs qui nous entourent, participez à notre quiz sur les insectes pollinisateurs et auxiliaires. Vous pourrez aisni identifier les menaces qui pèsent sur eux et réfléchir aux moyens que nous pouvons mettre en place pour les préserver. Ensuite, place à la pratique! Un moyen simple et concret : nous construirons un hôtel à insectes ! Comment préserver la biodiversité en ville ? Une série d’ateliers vous permettra de découvrir différents moyens d’y participer. Aujourd’hui nous apprendrons à construire un hôtel à insectes! Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:30:00

