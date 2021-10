Bagnolet Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet, Seine-Saint-Denis Ateliers – Préservation de la biodiversité en ville Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Ateliers – Préservation de la biodiversité en ville Centre Social de la Fosse aux Fraises, 2 octobre 2021, Bagnolet. Ateliers – Préservation de la biodiversité en ville

Centre Social de la Fosse aux Fraises, le samedi 2 octobre à 14:00

Comment préserver la biodiversité en ville ? Tout d’abord en apprenant à la connaitre! Pour cela, nous vous proposons deux activités à réaliser; > Réaliser une marche exploratoire pour découvrir la flore urbaine du quartier et sa diversité. Vous pourrez aisni identifier les menaces qui pèsent sur eux et réfléchir aux moyens que nous pouvons mettre en place pour les préserver. > Afin de mettre en culture les jardinière déjà présentes dans le quartier, nous discuterons de la saisonnalité au jardin pour choisir ce que l’on plantera ensemble lors d’une autre séance le 16 octobre!

Entrée libre

Comment préserver la biodiversité en ville ? Une série d’ateliers vous permettra de découvrir différents moyens d’y participer. Centre Social de la Fosse aux Fraises 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Centre Social de la Fosse aux Fraises Adresse 17 Rue de la Capsulerie, 93170 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville Centre Social de la Fosse aux Fraises Bagnolet